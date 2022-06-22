В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 33-летнего мужчину, неоднократно уходившего из дома 

Полицейские Нижнего Тагила разыскивают 33-летнего Артёма Тетерина, проживающего на улице Ватутина на Вагонке. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию 20 июня обратилась его мать. Женщина рассказала, что Артём 16 июня уехал к знакомому в село Южаково, чтобы помочь на стройке, а 18 июня ушёл от приятеля, позже его видели в местном магазине. В настоящее время его телефон недоступен.

По словам матери разыскиваемого, мужчина и раньше уходил из дома, но в полицию родные не обращались. Друзья сами находили его, в том числе в монастыре, где он был послушником.

Приметы Артёма: рост 170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в чёрный спортивный костюм.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Артёма Тетерина, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону 8 (3435) 97-68-02 либо на линию 02.