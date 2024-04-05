В Нижнем Тагиле полиция разыскала женщину-водителя, которая сбила девочку на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП

В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции разыскали водителя, скрывшегося с места ДТП, в результате которого пострадала 12-летняя девочка-пешеход.

Инцидент произошёл утром 4 апреля в Дзержинском районе. По словам пострадавшей девочки, её сбила женщина на пешеходном переходе, когда она уже заканчивала переходить дорогу. После ЧП ребёнок вместе с мамой обратились в больницу. Врачи осмотрели девочку и сразу связались с полицией. После оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой.

«При выяснении всех обстоятельств ДТП стало известно, что 12-летняя девочка возвращалась домой из поликлиники. Движение осуществляла через нерегулируемый пешеходный переход, который расположен рядом с медицинским учреждением. Осмотр места происшествия показал, что наезд на ребёнка произошёл в момент, когда девочка уже заканчивала переход дороги. Со слов пострадавшей, за рулём автомобиля находилась женщина. От удара девочка упала, но водитель не отреагировал. С места происшествия скрылся, не сообщив о факте дорожного происшествия в правоохранительные органы и медицинскую службу», — сообщают в полиции.

После проведения комплекса розыскных мероприятий, которые осложнялись отсутствием информации о цифровой части автомобиля и марки (девочка не успела запомнить номер и марку машины), оказалось, что виновница ДТП — 31-летняя жительница Нижнего Тагила, стаж вождения которой составляет 10 лет. В течение года женщина 7 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скоростного режима.

«Уже ночью того же дня сотрудники группы розыска ГИБДД установили, что ДТП совершила действительно женщина. Ей 31 год. В своём объяснении женщина пояснила, что в утреннее время на своём автомобиле направлялась на работу. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу осуществляла движение со скоростью 10 км/ч. Затем остановилась, чтобы пропустить пешеходов, которые переходили дорогу. Пропустив пешеходов, она включила первую передачу, затем увидела девочку, которая перебегала проезжую часть не по пешеходном переходу. Девочка упала, затем встала и пошла вдоль домов. Водитель пояснила, что наезда на ребёнка не осуществляла», — пояснили в Госавтоинспекции.

Несмотря на слова водителя, полиция отчётливо увидела по камерам видеонаблюдения, что девочка шла именно по пешеходному переходу.

Сотрудники ГИБДД составили административные материалы в отношении водителя по статье 12.18 КоАП РФ и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Решение о наказании в отношении женщины, которая покинула место ДТП, будет принято судом.