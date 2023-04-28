Происшествия

В Нижнем Тагиле полиция поймала подростков, играющих на железнодорожных путях

28.04.2023 15:43
В Нижнем Тагиле полиция поймала подростков, играющих на железнодорожных путях

Транспортные полицейские Нижнего Тагила поймали троих подростков, которые из любопытства укладывали камни на железнодорожные рельсы. Инцидент произошёл на прошедшей неделе, 23 апреля, на станции Старатель. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что машинист на станции заметил бегающих по ж/д путям детей, накладывающих посторонние предметы на рельсы.

Прибывшие на место ЧП правоохранители поймали несовершеннолетних хулиганов. Ими оказались подростки из Нижнего Тагила в возрасте от 11 до 15 лет. Начальник отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Нижний Тагил Наталья Грасмик провела с правонарушителями и их родителями беседу и напомнила об ответственности родителей за организацию свободного времени подростков. 

В настоящее время законные представители несовершеннолетних хулиганов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО
Copyright
Telegram mstrok.ru