В Нижнем Тагиле полиция поймала пенсионерку с 750 дозами ЛСД

В Нижнем Тагиле сотрудники Уральской оперативной таможни и транспортной полиции остановили в подъезде жилого дома 64-летнюю женщину с международным почтовым отправлением. Как выяснили эксперты-криминалисты, внутри посылки был синтетический наркотик ЛСД. Оперативникам женщина объяснила, что ничего не заказывала и эта посылка предназначается одному из её троих детей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники выяснили, что это отправление предназначено для старшего сына получательницы. По оперативным данным, мужчина заказывал наркотик в Польше. Для конспирации злоумышленник использовал вымышленное имя получателя. Всего оперативники изъяли 750 доз ЛСД. Таможенникам мужчина рассказал, что собирался продавать вещество в собственном интернет-магазине наркотиков», - пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В настоящее время интернет-магазин закрыт. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Контрабанда наркотиков». Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.