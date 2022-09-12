В Нижнем Тагиле полиция помогла вернуть жертве телефонных мошенников больше половины потерянных денег

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции помогли вернуть 64-летней жертве телефонных аферистов больше половины переведённых на «безопасный счёт» средств. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в дежурную часть обратилась дочь пострадавшей, которая сообщила, что её мама собирается взять кредит.

Когда 64-летняя женщина находилась в банке на проспекте Ленина и уже намеревалась оформить кредит на сумму 1,5 млн рублей, майор полиции Лантух, дозвонившись до пострадавшей, убедил её не проводить никаких операций и дождаться приезда дочери и правоохранителей. В дежурной части вместе с потерпевшей полицейские начали выяснять подробности ситуации.

«Было установлено, что злоумышленники представились пострадавшей сотрудниками Центробанка и Следственного комитета и сообщили о попытках снятия с её счёта денег неизвестной особой, у которой якобы имеется генеральная доверенность от имени владельца счёта. Для сохранности денег потерпевшей настоятельно рекомендовали снять сбережения и перевести на “безопасный счёт”. Напуганная такой информацией женщина сняла более 900 тысяч, а потом несколько часов переводила через банкомат, совершив 64 перевода по 15 тысяч», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Изучив кассовые чеки, сотрудники полиции пришли к выводу, что деньги переводились на номера телефонов одного из сотовых операторов. Полицейские позвонили на горячую линию оператора и, чтобы не терять время, выехали вместе с потерпевшей в ближайший салон сотовой связи, расположенный в ТЦ на улице Пархоменко.

Правоохранители объяснили сотрудникам службы безопасности сотовой компании ситуацию и попросили помочь. Общими усилиями удалось приостановить операции по 48 номерам телефонов и предотвратить списание денег. В результате женщина сумела вернуть почти половину от перечисленной злоумышленникам суммы.

По данному факту следователи отдела полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере), предусматривающей наказание до 6 лет лишения свободы.

В полиции напоминают: не нужно паниковать в случае поступления телефонных звонков с сообщениями о каких-либо подозрительных действиях по банковской карте или попытках оформления на ваше имя кредитов. Не доверяйте телефонным незнакомцам. Всю информацию по счетам проверяйте в офисе своего банка и блокируйте сообщения и звонки от неизвестных.