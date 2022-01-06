В Нижнем Тагиле полиция по ночам ищет гуляющих без родителей подростков 

На территории Нижнего Тагила и ГГО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Комендантский патруль». Все праздничные дни правоохранители патрулируют ночные улицы города и проводят беседы с детьми и подростками, которые гуляют без сопровождения родителей либо законных представителей.

С 22:00 до 6:00 сотрудники правопорядка проверяют торговые и развлекательные учреждения, парки, скверы и дворы многоэтажных домов. Накануне, 5 января, в позднее время в центре города сотрудники отдела полиции № 16 обратили внимание на двух несовершеннолетних. После беседы с подростками 13 и 14 лет стало известно, что они поздно вышли с вечернего сеанса из кинотеатра и планировали добираться до Выи одни.

Детей доставили в отдел полиции, а после передали родителям. Сотрудники полиции рекомендуют родителям быть внимательными к своим детям, всегда быть в курсе, где они и чем занимаются, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.