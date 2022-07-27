В Нижнем Тагиле полиция оперативно нашла украденный легковой автомобиль и задержала угонщика

Сотрудники отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» оперативно раскрыли кражу автомобиля ВАЗ-21110, совершённую накануне. Хозяин вечером припарковал свою отечественную легковушку возле дома на Ленинградском проспекте, а в 23:30, выглянув в окно, заметил, что автомобиля на месте нет. После этого автовладелец заявил в полицию.

«По словам хозяина автомобиля, в машине находился инструмент, принадлежащий компании, в которой он работает установщиком дверей. Стоимость самой машины была оценена в 30 тысяч, но ущерб, причинённый от кражи инструмента, составил 75 тысяч рублей. Вместе с машиной исчезли перфоратор, углорез, два шуруповёрта, электродрель, фрезер и лазерный уровень», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В ходе расследования сотрудники полиции нашли машину с вырванными проводами замка зажигания у дома на улице Чайковского. Инструментов в ней уже не было. По отпечаткам пальцев, оставленным на стекле, был установлен подозреваемый, которым оказался 32-летний житель Дзержинского района.

Мужчина признался, что в тот вечер был нетрезв, по случайности у него находились ключи от такой же машины. После угона легковушки он обнаружил в багажнике инструменты. Электродрель и шуруповёрт мужчина успел продать, остальное имущество полицейские изъяли у задержанного дома.

В полиции уточнили, что как раз над подъездом дома были камеры наблюдения, по которым удалось распознать преступника. На записи видно, как в 23:19 к подъезду подошёл мужчина в шортах, сланцах, с небольшой сумкой через плечо. Закурив, он некоторое время постоял у подъезда, а потом, оглянувшись по сторонам, уверенно направился в сторону автомобиля.

Задержанный в 2008 году уже привлекался к уголовной ответственности, тогда он отделался условным наказанием.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Задержанный помещён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.