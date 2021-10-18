В Нижнем Тагиле полиция ночью проверила граждан, стоящих на учёте

Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле проверили более 350 человек в рамках профилактических мероприятий по предотвращению совершения преступлений гражданами, состоящими на учёте.

Участковые побеседовали с подучётниками и проверили, находятся ли они в назначенное время дома согласно ограничениям, установленным судом. Граждане, находящиеся под административным надзором, в ночное время с 22 до 6 часов должны находиться дома. Помимо этого, полиция выясняет все контактные данные, интересуется трудоустройством проверяемых.

Всего в Нижнем Тагиле под административным надзором состоят более 500 человек.

Среди проверенных 359 человек выявили 62 нарушения, по которым в ближайшее время будут приняты решения в рамках административного либо уголовного законодательства. Злостным нарушителям грозит уголовная ответственность по ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений», согласно которой подучётник снова может попасть под стражу.

За время рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили более 200 административных правонарушений, из них 11 за нарушение административного надзора. Также возбуждено уголовное дело по ст. 314.1 УК РФ. Всего с начала года таких преступлений выявлено больше на 75%, возбуждено 82 уголовных дела.