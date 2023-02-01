В Нижнем Тагиле полиция нашла 11-летнего сбежавшего подростка 

Пропавший 31 января 11-летний Ярослав Гельд найден правоохранителями недалеко от дома, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», добавив, что подросток домой не собирался.

«Подростка нашли. Сотрудники уголовного розыска заметили его недалеко от дома на улице Энтузиастов, но домой он не собирался. Оперативники доставили мальчика в отдел, инспекторы ПДН вызвали отца, в присутствии которого побеседуют с "бегунком"», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».