В Нижнем Тагиле полиция накрыла цех по розливу контрафактной водки с узбеками-нелегалами

Сотрудники отдела экономической безопасности нижнетагильской полиции совместно с областными коллегами закрыли подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции. По информации собеседника АН «Между строк», оперативные мероприятия проходили 13 октября в одном из хозяйственных сооружений на улице Трикотажников. В ходе проверки полицейские задержали 30 граждан Узбекистана, которые разливали спиртосодержащую жидкость в бутылки с эмблемой водки «Хортица». Выяснилось, что у половины задержанных не оказалось документов, подтверждающих право находиться на территории Российской Федерации. Нелегальные эмигранты рассказали стражам порядка, что прибыли в Нижний Тагил из Самары в конце сентября и до середины октября работали и проживали в данном ангаре.

Как сообщает пресс-служба ФССП, на прошлой неделе суд вынес решение о выдворении нелегальных мигрантов. Мужчины были доставлены судебными приставами до границы РФ в аэропорт Кольцово. Билеты были приобретены за счёт средств выдворяемых.