В Нижнем Тагиле полиция ищет водителя автобуса, который во время остановки зажал дверьми годовалого малыша

В Нижнем Тагиле полиция проводит проверку после сообщений о том, что водитель пассажирского автобуса на остановке «Восточная» зажал дверьми годовалого ребёнка, а затем вступил в перепалку с его родителями. Информация об инциденте появилась в паблике «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

По словам подписчицы паблика, отец малыша спокойно сделал замечание водителю по поводу случившегося, но виновник вместо того, чтобы извиниться, покинул водительское место, начал оскорблять пассажира, а затем и вовсе устроил драку. Всё это происходило на глазах малыша и его мамы. Несколько пассажиров автобуса начали разнимать конфликтующих.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», информация по данному факту в органы внутренних дел не поступала, однако правоохранители проводят свою проверку. Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефонам +7 (3435) 47-71-02 или +7 (3435) 47-70-01.