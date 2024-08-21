В Нижнем Тагиле полиция и волонтёры продолжают разыскивать пропавшего пенсионера с эпилепсией 

В Нижнем Тагиле продолжаются поиски пропавшего 73-летнего Виктора Новосельцева. 15 августа утром мужчина вышел вывезти мусор на тачке со своего участка на территории садового товарищества «Роща» за микрорайоном Рудник и бесследно пропал.

«Виктор Евгеньевич страдает эпилепсией, не ориентируется в пространстве и нуждается в помощи. Ходит медленно, нетвёрдой походкой. В день пропажи его видели многие, однако его след буквально растворяется в воздухе, несмотря на то, что родные начали поиски через 10 минут после его ухода! Если 15 августа с 10:00 вы проезжали через СНТ “Роща” микрорайона Рудник имени III Интернационала, пожалуйста, посмотрите записи ваших видеорегистраторов. Возможно, на них попал пропавший», — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Как уточняет пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», актуальной информации нет. Поиски продолжаются.

Пропавший Виктор Новосельцев был одет в серый вязаный джемпер с белыми полосками, тёмно-зелёные штаны, галоши. Рост 162 см, худощавого телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза. С дачного посёлка вышел с тачкой.

Если вы видели похожего мужчину, сообщите информацию в отделение полиции № 19 по телефону 8 (3435) 97-69-32, а также на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8-800-70-05-452.