В Нижнем Тагиле полиция и СК ищут мужчину, который онанировал возле школы на Тагилстрое

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, который накануне был замечен за онанизмом возле школы № 144 на Тагилстрое. Как рассказала АН «Между строк» местная жительница Мария, вчера сотрудники полиции делали поквартирный обход в районе ДКЖ им. Гагарина с целью установления очевидцев.

«Вчера вечером к нам приходил полицейский, спрашивал, не замечали ли мы подозрительного человека. Говорит, что утром в кустах у школы № 144 девочка видела онанирующего дядьку. Он её напугал», — говорит Мария.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что все материалы по этому инциденту переданы в Следственный комитет. В СК от комментариев воздержались.