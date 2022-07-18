В Нижнем Тагиле полиция и общественники провели рейд по городским пляжам

Накануне в Нижнем Тагиле силовики и общественники проверили места общественного отдыха у водоёмов. Начальник отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Татьяна Пинаева сообщила, что с наступлением жары в Свердловской области участились несчастные случаи, связанные с гибелью детей на водоёмах.

«На данный момент погибло 16 человек, пятеро из них дети. С целью недопущения подобных фактов в Нижнем Тагиле регулярно проводятся комплексные рейды с обследованием водных объектов и недопущению купания детей в неположенном месте», – цитирует пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское» Татьяну Пинаеву.

Проверку начали с Выйского пруда, где в районе плотины по улице Краснознамённая в жаркую погоду собираются компании подростков, ныряют в воду недалеко от гидротехнического сооружения. Так, во время организованного рейда на данном участке находилось около двух десятков подростков. Молодые люди продолжали нырять в воду даже в момент присутствия рядом людей в форме.

Сотрудники полиции и спасатели серьёзно поговорили с любителями экстрима и со всеми рядом отдыхающими подростками. Напомнили ребятам о мерах безопасности и о запрещённых местах для купания.

«Не стоит забывать, что купание в запрещённых местах может закончится плачевно: под водой может быть скрыта опасность в виде арматуры, коряг, битого стекла. Особую опасность представляет купание в районе гидротехнических сооружений, где может затянуть сильным течением, с которым не справится даже физически подготовленный взрослый человек», – говорят в полиции.

Во время рейда было много отдыхающих на берегу реки Тагил у подножия горы Шихан, где большинство отдыхали семьями, дети купались под присмотром взрослых.

Трое подростков находились одни, но заверили сотрудников правопорядка, что соблюдают правила безопасности: далеко не заплывают и в воде подолгу не находятся.

Затем проверяющие направились к набережной Тагильского пруда в районе отеля. Сотрудники провели профилактические беседы с детьми и родителями о безопасности, дали рекомендации на случай нахождения детей без присмотра и вручили памятки о правилах безопасного поведения на воде.

По словам представителя общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское» Ильи Силяева, подготовка к летнему сезону проводится заранее, общественники используют различные возможности для проведения профилактических мероприятий, в том числе форумы детской безопасности. В этот раз общественный совет вышел в рейд с полицией, чтобы в очередной раз напомнить подросткам о правилах личной безопасности на водоёмах.