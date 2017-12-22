В Нижнем Тагиле полиция и ФСБ при силовой поддержке ОМОНа провели рейд в мечети

Сегодня в мечети, расположенной на улице Восточной в Нижнем Тагиле, сотрудниками спецслужб и полиции при силовой поддержке ОМОНа проводились оперативные мероприятия. Как рассказал АН «Между строк» имам Фанис Галиев, представители силовых ведомств проверяли у собравшихся наличие документов. По итогам операции не менее пяти человек были задержаны.

«Полиция нас постоянно проверяет. Сегодня задержали несколько человек, у которых документы не в порядке, кто-то просто их дома забыл. Обычно после проверки многих отпускают», — пояснил священнослужитель.