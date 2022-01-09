В Нижнем Тагиле полицейский задержал крупного наркоторговца

В Нижнем Тагиле вечером 7 января у дома на улице Циолковского сотрудник уголовного розыска отдела полиции № 16 задержал мужчину, который что-то прятал. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Сотрудник уголовного розыска отдела полиции № 16 в вечернее время возвращался со службы, когда у своего дома по улице Циолковского заметил подозрительного молодого человека, который, озираясь по сторонам, что-то прятал», — говорится в сообщении.

Подозрительного молодого человека полицейский доставил в дежурную часть. При досмотре в карманах куртки мужчины обнаружили 132 свёртка в красной изоленте с наркотическим веществом.

Сотрудники полиции установили личность задержанного. Им оказался 20-летний уроженец одной из республик бывшего СССР. В августе он приехал в Россию на заработки. Мужчина зарегистрировался в Москве, а жить приехал в Пермский край, где и нашёл себе «работу».

В Нижний Тагил задержанный приехал на такси, намереваясь снять квартиру и в течение нескольких дней «поработать». В момент подготовки закладок его и задержал сотрудник уголовного розыска.

На месте происшествия полицейские обнаружили три тайника с запрещённым содержимым. У мужчины было изъято более 60 граммов героина, которые он намеревался сбыть в Нижнем Тагиле.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере). Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится под стражей.