В Нижнем Тагиле полицейский воровал металл с завода, чтобы расплатиться с кредитами

В Нижнем Тагиле 29-летний сержант ППС и его неоднократно судимый подельник по ночам воровали металл с Уральского завода металлоконструкций. Как сообщает E1 со ссылкой на источник, несколько дней назад их задержали.
«Сержант был водителем и помогал подельнику грузить металл в “Газель” и перевозить его. Потом они его продавали как лом. Подельник уже был судим за кражи и наркотики, а полицейского толкнуло на это преступление тяжёлое финансовое положение — семье не хватало денег даже на еду», — сообщил собеседник издания.
Руководство Уральского завода металлоконструкций заметило пропажу и обратилось в полицию, похитителей металла задержали с поличным. Их обвиняют в нескольких преступных эпизодах.
«Выявили и изобличили подозреваемого сотрудники уголовного розыска ОП-19 Нижнего Тагила и сыщики подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Вышли на них в ходе полученной оперативной информации. Старший сержант 1992 года рождения в момент задержания был в гражданской одежде: у него был выходной день. По факту расхищения проводятся проверочные мероприятия. По их итогам, если вина полицейского будет доказана, в отношении него примут меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Собранные материалы полиция направила в следственные органы», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.