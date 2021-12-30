В Нижнем Тагиле полицейский воровал металл с завода, чтобы расплатиться с кредитами

В Нижнем Тагиле 29-летний сержант ППС и его неоднократно судимый подельник по ночам воровали металл с Уральского завода металлоконструкций. Как сообщает E1 со ссылкой на источник, несколько дней назад их задержали.

«Сержант был водителем и помогал подельнику грузить металл в “Газель” и перевозить его. Потом они его продавали как лом. Подельник уже был судим за кражи и наркотики, а полицейского толкнуло на это преступление тяжёлое финансовое положение — семье не хватало денег даже на еду», — сообщил собеседник издания.

Руководство Уральского завода металлоконструкций заметило пропажу и обратилось в полицию, похитителей металла задержали с поличным. Их обвиняют в нескольких преступных эпизодах.