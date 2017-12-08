В Нижнем Тагиле полицейский «УАЗ» попал в ДТП

Накануне вечером в Нижнем Тагиле служебный УАЗ патрульно-постовой службы ОП № 17 попал в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошёл около 22:00 на пересечении улицы Ильича и проспекта Дзержинского.

«Водитель автомашины Honda, 29-летний молодой человек, следуя по улице Дзержинского с левым поворотом на улицу Ильича, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с патрульной автомашиной УАЗ, двигавшейся во встречном направлении. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. Наряд патрульно-постовой службы в составе трёх сотрудников в рабочее время на служебном автотранспорте в форменной одежде возвращался в отдел полиции № 17 после выезда по заявке граждан», — пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».