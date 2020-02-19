В Нижнем Тагиле полицейский подозревается в краже денег у задержанного

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Нижнего Тагила подозревается в краже денег у задержанного, сообщает Ura.ru. По данным издания, полицейский первой роты отдельного батальона ППСП МУ МВД России «Нижнетагильское» вместе с коллегами задержал гражданина, у которого потом с банковской карточки исчезли 20 тысяч рублей.
«Пострадавший гражданин написал заявление. При проверке подозрение пало на инспектора ППС Смирнова», — сообщил изданию информированный источник.
По данным собеседника редакции, начата проверка в отношении непосредственного начальника Смирнова командира батальона ППСП Романа Терещенко. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт происшествия.
«Выявили и изобличили нерадивого стража порядка сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности областного ГУ МВД. Собранные по данному факту материалы из территориального ОВД переданы нашим коллегам в СК РФ для возбуждения уголовного дела. Сейчас проводится служебная проверка. В случае, если вина сотрудника ППС будет доказана, в отношении его непосредственных руководителей будут приняты адекватные меры реагирования», — уточнил представитель областного полицейского главка.