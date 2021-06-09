В Нижнем Тагиле полицейский-конвоир подозревается в передаче наркотиков арестованным

Сотрудник конвойной службы полиции Нижнего Тагила пытался передать арестованным пакет с наркотиком. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash со ссылкой на собственный источник. По информации издания, «клиентами» полицейского стали граждане, которые проходят по уголовным делам в Ленинском райсуде. А тайником, где конвоир прятал запрещённые вещества, послужила кобура табельного оружия.

«Сотрудник конвойной службы ОВД Нижнего Тагила в звании старшего сержанта, о котором идёт речь, был задержан в ходе оперативных мероприятий сыщиками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. По данному факту глава территориального гарнизона полиции полковник Абдулкадыров назначил служебную проверку, по её результатам подозреваемый в кратчайший срок был уволен из системы МВД за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Собранные материалы представители МВД направили для принятия решения о возбуждении уголовного дела в региональный СКР. До завершения разбирательства в отношении теперь уже бывшего полицейского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По итогам судебного решения он будет привлечён к предусмотренной законодательством уголовной ответственности. Принципиальная оценка будет дана и непосредственным начальникам задержанного за упущения в воспитательной работе с личным составом», — рассказал АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, по данному факту территориальным следственным отделом СКР возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на незаконный оборот наркотиков, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». По делу проводятся необходимые следственные действия.