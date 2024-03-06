В Нижнем Тагиле полицейский и сотрудник банка спасли женщину от мошенников

В Нижнем Тагиле телефонным аферистам не удалось украсть деньги у местной жительницы благодаря бдительности полицейского и сотрудника банка. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», жертвой кибермошенников едва не стала женщина, работающая педагогом в одной из школ города. Злоумышленники попытались провернуть с ней уже ставшую популярной схему, когда абоненту на сотовый телефон от якобы начальника приходит сообщение, в котором руководитель просит «сотрудничать с ФСБ» из-за утечки персональных данных. При этом директор уточняет, что перезванивать ему для уточнения информации не надо, поскольку его телефон могут прослушивать. Когда «сотрудник ФСБ» связался через мессенджер с учительницей, он объяснил, что злоумышленники взяли на её имя кредит в размере 2 млн рублей и перевели деньги на нужды ВСУ. И теперь, чтобы найти преступников, ей необходимо оформить ещё один кредит.

Напуганная тагильчанка вечером, уже перед закрытием филиала банка, попыталась оформить кредит на 2 млн рублей. Специалист-стажёр Александр Сычёв, обратив внимание на странное поведение женщины и её уклончивые ответы на вопросы, решил обратиться за помощью к сотруднику полиции Юрию Анюшину, который был на дежурстве в банке. Тот, в свою очередь, попытался узнать у тагильчанки, на что ей нужна такая крупная сумма.

«Майор полиции постарался осторожно расспросить женщину, на какие цели она берёт такую большую сумму. Та уверяла, что хочет сделать мужу подарок и купить машину. На предложение связаться с супругом отвечала категорическим отказом, ссылаясь на готовящийся сюрприз. В беседе представители банка и правоохранительных органов выяснили, что женщина намерена снять одобренную ей сумму и незамедлительно заключить договор на покупку авто у якобы знакомых, которые срочно уезжают, поэтому всё нужно сделать очень быстро. При этом отказалась предоставить сотруднику полиции контактные данные знакомых, чтобы он мог уточнить информацию. Видя возбуждённое состояние посетительницы банка, участковый Анюшин предложил подвезти её до дома, но женщина, отказавшись, быстро покинула кредитное учреждение», — сообщают в полиции.

Полицейский не стал бросать ситуацию на самотёк и, несмотря на закончившийся рабочий день, поехал по адресу места проживания женщины, где встретился с её мужем. Супруг был удивлён происходящим и пообещал поговорить с женой. Позже мужчина пришёл поблагодарить майора Юрия Анюшина за бдительность и неравнодушие.

«Каждый сотрудник банка знает, что необходимо делать. Это, прежде всего, выявление полной информации о клиенте и его потребности. В последнее время в связи с проблемой мошенничеств практически каждый факт выдачи кредита согласуется с руководителем. В любой момент, когда мы видим подозрительные действия клиентов, будь то суета, переговоры по телефону, выход из банка, мы доводим информацию до сотрудника полиции, который находится в банкоматной зоне. Налаженное взаимодействие с сотрудниками правопорядка во многом помогает», — комментирует ситуацию директор офиса банка ВТБ Максим Смелый.