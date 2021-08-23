В Нижнем Тагиле полицейские задержали укравшего деньги с банковской карты мужчину

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Инцидент произошёл 10 августа. Как рассказала паблику «Инцидент Нижний Тагил» потерпевшая, она дала свою банковскую карту с 5300 рублями мужу, чтобы он сходил в аптеку за лекарствами для ребёнка. Спустя некоторое время на телефон женщине начали приходить сообщения о списании денежных средств из разных торговых точек. Только придя домой, супруг обнаружил пропажу карты. После чего в тот же день женщина написала заявление в полицию.

Как уточнили в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОП № 18 установили и задержали ранее неоднократно судимого жителя Тагилстроевского района. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).