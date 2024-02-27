В Нижнем Тагиле полицейские задержали трёх грабителей

Полицейские Нижнего Тагила при поддержке Росгвардии задержали трёх местных жителей 22, 24 и 26 лет. Им предъявлены обвинения в совершении серии грабежей и разбойных нападений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

«Предварительно установлено, что в январе этого года двое из злоумышленников под предлогом недостойного обращения с девушками, а также неоплаты заказа в заведении, используя предмет, похожий на пистолет, угрожали 24-летнему жителю Нижнего Тагила. Сообщники требовали от него 200 тысяч рублей», — отмечают в ведомстве.

Опасаясь за свою жизнь, молодой человек перевёл 10 тысяч рублей на указанный ему банковский счёт, а затем сразу обратился в правоохранительные органы. Вымогателей быстро удалось найти и задержать.

Позже правоохранители вышли на след третьего соучастника. По версии полиции, он также причастен к хищению 175 тысяч рублей у 19-летнего учащегося колледжа.

В общей сложности сыщикам уголовного розыска удалось установить шестерых потерпевших от действий молодых людей. По имеющейся оперативной информации, они настолько запугали своих жертв, что те побоялись обратиться в полицию.

В настоящее время участники группы заключены под стражу и до суда будут находиться в СИЗО. Сотрудники полиции устанавливают других потерпевших от действий злоумышленников.