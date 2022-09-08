В Нижнем Тагиле полицейские задержали наркозакладчика

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 31-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», подозрительно сидевшего на корточках мужчину заметили сотрудники во время патрулирования в лесополосе у дома № 10а на улице Аганичева, уточнив, что в этом районе полиция нередко задерживает наркозависимых в поисках очередной дозы.

Подойдя к подозреваемому ближе, сотрудники правопорядка представились, но мужчина решил скрыться с места преступления и побежал в сторону жилых домов, выронив по пути свёрток. Полицейские его догнали.

«Чтобы проверить предположения о наличии запрещённых веществ, патрульные внимательно осмотрели место задержания. В районе ступеней лежал свёрток из зелёной изоленты, а рядом в траве — полиэтиленовый пакет, внутри которого находились свёртки из такого же материала. В общей сложности на месте происшествия изъято 17 свёртков», — рассказали АН «Между строк» в полиции.

После экспертизы выяснилось, что в пакетах находился героин, а мужчина хотел разложить их в так называемые «закладки», но не успел. Задержанный не имеет постоянного места работы, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, а также незаконный оборот наркотиков. Освободился из мест лишения свободы в 2021 году.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Мужчина помещён в изолятор временного содержания.