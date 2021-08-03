В Нижнем Тагиле полицейские задержали наркозакладчика

Накануне в Нижнем Тагиле полицейские задержали 23-летнего наркозакладчика, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

При патрулировании территории возле дома № 28 на улице Быкова сотрудники ППС увидели подозрительного молодого человека азиатской внешности. Увидев полицейских, мужчина быстро развернулся и побежал в противоположном направлении.

«Перебежав через трамвайные рельсы, мужчина выбежал на противоположную сторону улицы, где попытался скрыться за домами. Во время преследования старший сержант Горев заметил, как парень что-то выбросил в кусты. На какое-то время парень пропал из вида, но сотрудники ППС, продолжая преследование, заметили его спрятавшимся в кустах и задержали», — рассказали АН «Между строк» в полиции.

Патрульные вернулись вместе с задержанным к кустам, куда тот что-то выкинул. В траве лежал белый полиэтиленовый пакет, в котором находились пять небольших свёртков. На место была вызвана следственно-оперативная группа для фиксации противоправных действий.

При проверке документов выяснилось, что задержанный является гражданином одной из бывших союзных республик. У мужчины имеется регистрация в Екатеринбурге.

Выяснилось, что молодой человек прибыл в Нижний Тагил около 12:00 для того, чтобы сделать закладки, которые он таким же способом получил в Екатеринбурге. Подозреваемый снял квартиру на сутки на Вые и ближе к вечеру отправился «на работу».

При обыске в квартире оперативники обнаружили белый полиэтиленовый пакет с 130 маленькими свёртками с героином. В общей сложности масса запрещённого вещества составила около 50 граммов.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.