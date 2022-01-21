В Нижнем Тагиле полицейские задержали начинающего наркозакладчика

В Нижнем Тагиле сотрудники патрульно-постовой службы изъяли у 23-летнего молодого человека 70 граммов метилэфедрона. Вечером 20 января при патрулировании лесополосы на улице Красногвардейской сотрудники ППС заметили подозрительного гражданина, который ориентировался на местности и постоянно смотрел в телефон. Как сообщают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», при себе у мужчины обнаружили 60 свёртков, в которых содержалось около 60 граммов метилэфедрона — синтетического наркотика с агрессивным действием на организм человека.

При личном досмотре в левом кармане куртки подозреваемого полицейские обнаружили небольшие свёртки синего цвета, используемые для хранения наркотических средств. Задержанного молодого человека доставили в отдел полиции № 18 для дальнейшего разбирательства. Позже наркополицейские выяснили, что ранее задержанный уже сделал 17 закладок в районе коллективных садов на Вагонке.

«Двумя днями ранее сотрудники патрульно-постовой службы, работающие в Дзержинском районе, уже доставляли этого молодого человека в отдел полиции. Тогда его задержали как раз в районе садов, заметив, как он что-то раскапывает в снегу. Оказалось, что это были свёртки-пустышки. В ходе беседы молодой человек объяснил, что таким образом он проходил некую проверку в интернет-магазине», — рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что задержанный трудоустроен на одном из предприятий города. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас тагильчанин находится в следственном изоляторе.