В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину, устроившего у себя в квартире наркоплантацию

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 41-летнего местного жителя, создавшего в своей квартире плантацию по выращиванию марихуаны. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», во время вечернего патрулирования территории в районе гаражного кооператива на улице Панфилова сотрудники ППС обратили внимание на прохожего, который вёл себя подозрительно.

Мужчину доставили в отделение полиции № 18, где при личном досмотре в карманах задержанного было обнаружено и изъято 14 свёртков марихуаны весом более 6 граммов. Полицейские установили, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, а запрещённые вещества намеревался разложить в тайники-закладки. В квартире у подозреваемого правоохранители обнаружили комнату, оборудованную под наркоплантацию, с ветниляцией и специальными лампами. Там же полицейские нашли удобрения и упаковочный материал для наркотиков.

«В результате следственных действий изъято 38 кустов растений, высушенные фрагменты, а также 10 полимерных запаянных пакетов с подготовленной к сбыту продукцией общей массой более 500 граммов», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а также по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры). Подозреваемый заключён под стражу.