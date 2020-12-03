В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей

В вечернее время наряд роты № 3 патрульно-постовой службы полиции на проспекте Дзержинского обратил внимание на мужчину в изрядном подпитии, входящего в помещение ломбарда. Полицейские проследовали за ним: нетрезвый гражданин, как показалось сотрудникам полиции, был очень похож по приметам на злоумышленника, ограбившего в конце ноября молодую женщину, проходившую мимо ДК имени Окунева поздним вечером. Тогда незнакомец вырвал у женщины из рук сумку, в которой находился сотовый телефон, небольшая сумма денег в кошельке и документы.

«При личном досмотре сотрудники ППС обнаружили во внутренних карманах одежды мужчины два сотовых телефона, нож с чёрной рукояткой, в кармане пальто — несколько осколков стекла, а в находившемся при нём пакете — усилитель от автомобильной акустической системы. Еле державшегося на ногах мужчину полицейские доставили в отдел полиции № 17 для проверки», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Задержанный признался сотрудникам уголовного розыска, что, забрав телефон и деньги из похищенной у женщины сумки, он сразу же избавился от улики. Как выяснили оперативники, усилитель, изъятый при его задержании, числился в розыске и был похищен из автомобиля, припаркованного на улице Окунева, в ночное время, уже после нападения на женщину. В ломбард мужчина заявился в надежде сбыть украденное имущество, но его планам помешал патруль.

В отношении подозреваемого мужчины возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Кража» и «Грабёж», решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Помимо этого, задержанный мужчина является фигурантом уголовного дела по факту кражи, расследуемого в отделе полиции № 19. Преступление было совершено ещё в сентябре: из подъезда дома на улице Кольцова в ночное время неизвестный похитил велосипед, причинив владельцам ущерб в размере 12 тысяч рублей. Тогда в поле зрения оперативников попал ранее судимый житель Вагонки, находившийся в гостях по соседству. Похищенный велотранспорт сотрудники полиции изъяли по месту жительства подозреваемого, а вот его самого до настоящего времени задержать не удавалось», — пояснили в полиции.

По данным оперативных сотрудников, на счету подозреваемого не только преступления, совершённые в Нижнем Тагиле. Им интересовались сыщики из Ревды, где задержанный мужчина подозревается в совершении грабежа.