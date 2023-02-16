В Нижнем Тагиле полицейские задержали курьеров, которые забирали деньги у обманутых телефонными мошенниками пенсионеров

Полицейские Нижнего Тагила задержали троих мужчин, которые забирали наличные у обманутых телефонными мошенниками пенсионерок. Как рассказали в пресс-центре МВД России, задержанные нашли подработку в одном из мессенджеров. По условиям им нужно было приезжать на указанные адреса граждан, забирать и затем переводить на номера счетов полученные у людей деньги. В качестве вознаграждения полагалось несколько процентов от полученной суммы.

С середины декабря прошлого года в полицию Нижнего Тагила стали поступать заявления от пожилых женщин. По словам потерпевших, им звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родные стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди. Во всех случаях злоумышленники убеждали женщин передать им свои сбережения для урегулирования возникших вопросов.

«Одна из заявительниц описала внешний вид курьера, который приезжал к ней за деньгами. В результате оперативно-розыскных мероприятий похожего по приметам на подозреваемого мужчину задержали на одной из улиц Нижнего Тагила и доставили в отдел полиции для проверки. Им оказался житель города Нижняя Тура, ранее судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотических средств», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При досмотре у подозреваемого был обнаружен пакет, в котором находился один миллион рублей. Выяснилось, что эти деньги незадолго до задержания мужчина забрал у другой пенсионерки, проживающей на улице Окунева. Полицейские выяснили, что к женщине приходили ещё два курьера, которым она отдала 700 тысяч рублей. Доверчивая тагильчанка была уверена, что помогала своей двоюродной сестре, которая попала в аварию на дороге.

Предварительно установлено, что по такой схеме задержанные похитили денежные средства более чем у 15 пенсионеров, проживающих в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Нижней Туре. Общая сумма причинённого ущерба составляет почти 4,5 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.