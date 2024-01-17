В Нижнем Тагиле полицейские задержали двух воришек, которые украли у своей знакомой электронную технику на сумму более 50 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле сотрудники уголовного розыска задержали двух жителей Тагилстроевского района 32 и 35 лет, ранее неоднократно судимых за имущественные преступления. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», задержанные воспользовались отсутствием своей знакомой и вынесли из её квартиры электронную технику на сумму более 50 тысяч рублей.

Потерпевшая, проживающая на улице Гвардейской, обратилась в полицию и сообщила, что из её квартиры украли три телевизора, наручные часы, портативную колонку, две колонки от музыкального центра, сотовый телефон, четыре портативных аккумулятора, телевизионные приставки.

Оперативники установили, что накануне заявительницу задерживали сотрудники полиции по подозрению в причастности к совершению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, и она находилась в изоляторе временного содержания.

«Её знакомые, зная о задержании, уверенные, что хозяйка квартиры в ближайшее время дома не появится, решили воспользоваться её отсутствием. Под предлогом забрать личные вещи и документы женщины для передачи сотрудникам правопорядка подозреваемые взяли ключи от дома у старшего сына и беспрепятственно проникли в жилище. Всё, что, по их мнению, представляло ценность, мужчины вынесли из квартиры, не забыв закрыть двери», — отметили в полиции.

Сыщики уголовного розыска оперативно задержали подозреваемых. Часть похищенных вещей была изъята в садовом доме, где проживает один из задержанных. Также установлены места сбыта двух телевизоров, организованы мероприятия по их изъятию.

Следственным подразделением отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с проникновением в жилище), которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.