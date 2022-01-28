В Нижнем Тагиле полицейские задержали двух нелегалов-закладчиков

В Нижнем Тагиле полицейские задержали двух закладчиков из ближнего зарубежья. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», оба находились на территории страны нелегально. Полицейским поступила оперативная информация о том, что двое мужчин 27 лет и 31 года прибыли в Нижний Тагил из Нижегородской области для наркоторговли. В ходе слежки правоохранители задержали их автомобиль Nissan около дома № 4 на Восточном шоссе.

При досмотре у одного из мужчин полицейские изъяли сотовый телефон, в котором находились отметки с координатами местонахождения закладок. Подозреваемых доставили в отдел полиции № 18 для разбирательства.

«Во время проведения дальнейших мероприятий на территории Ленинского и Дзержинского районов оперативники изъяли более 40 свёртков с запрещённым веществом, которые успели разложить задержанные. Помимо этого, в съёмной квартире задержанного мужчины на улице Южной полицейские обнаружили наркотическое вещество и характерные аксессуары: электронные весы, фольгу и скотч для упаковки», — рассказали в ведомстве.

Результаты исследования показали, что в изъятых свёртках было около 100 граммов героина.

На допросе один из мужчин признался, что решил зарабатывать на жизнь путём размещения закладок, а своего приятеля он использовал лишь в качестве водителя. Подозреваемый взял напрокат автомобиль в Нижнем Новгороде и приехал в Нижний Тагил. Здесь он собирался делать закладки. В день молодой человек должен был спрятать 30–50 свёртков.

Следствие возбудило ряд уголовных дел по фактам сбыта наркотических средств. В настоящее время устанавливаются роли и степень участия злоумышленников в незаконной деятельности.