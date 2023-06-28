В Нижнем Тагиле полицейские задержали две группы наркосбытчиков-гастролёров

В Нижнем Тагиле полицейские задержали две группы наркосбытчиков и изъяли из оборота около 200 граммов метилэфедрона. Двое из задержанных распространителей оказались жителями Пермского края, а другие — гражданами одного из государств Средней Азии, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».Первые двое задержанных оказались в поле зрения сотрудников нижнетагильской полиции, когда один из них попал в ДТП на трассе Екатеринбург — Серов. Когда инспекторы ДПС приехали на место аварии, в которой не обошлось без пострадавших, виновник ДТП стал заметно нервничать. Он вёл себя странно и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В какой то момент мужчина неожиданно попытался убежать, из-за чего из его куртки выпали свёртки, обмотанные изолентой. Инспекторы сбежать злоумышленнику не дали и вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре машины сотрудники обнаружили в багажнике сумку, в которой находились такие же свёртки. Всего их было 49 штук. Экспертиза установила, что в них находился метилэфедрон, который предназначался для размещения в тайниках закладках в Кушве, куда направлялся задержанный.

В дальнейшем оперативники выяснили, что «гость» прибыл в город не один, а с 26-летним приятелем. Правоохранители сразу же выехали в их съёмную квартиру по улице Лебяжинской, где и задержали второго подозреваемого. В ходе осмотра квартиры нашли ещё 61 свёрток с кристаллообразным веществом, а также пищевой контейнер с таким же наполнением. Как выяснили сотрудники, эта партия предназначалась для раскладки на территории Верхней Салды.

Вторая группа задержанных — 21-летняя девушка и 20-летний парень — граждане одного из государств Средней Азии. В Нижний Тагил они приехали из Москвы, где состоят на миграционном учёте. Познакомившись в столице, молодые люди в поисках трудоустройства нашли привлекательное предложение в одном из мессенджеров о высокооплачиваемой работе закладчиком. В июне парочка отправилась «в командировку» в Нижний Тагил, где по указанию куратора молодые люди забирали оптовые партии наркотиков, а затем делали закладки. До задержания пара успела побывать в Карпинске и Серове.

Очередная партия наркотиков предназначалась «клиентам» из Нижнего Тагила, но разложить все свёртки наркоторговцы не успели. Сначала полицейские на улице Карла Маркса задержали девушку с характерным для закладчицы поведением. При личном досмотре в её сумочке стражи порядка обнаружили 30 свёртков, обмотанных изолентой. Еще 8 находились в наружном кармане жилетки. Позже полицейские наведались в съёмную квартиру по улице Газетной и задержали приятеля девушки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили место расположения тайника на улице Вязовской, где был изъят пакет с 44 свёртками.

Следователями МУ МВД России «Нижнетагильское» в отношении задержанных граждан возбуждены уголовные дела по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. Все подозреваемые заключены под стражу.

Всего с начала года сотрудниками полиции Нижнего Тагила из незаконного оборота изъято более 3 килограммов наркотических средств, выявлено 94 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, подозреваемые по которым задержаны и привлекаются к уголовной ответственности.