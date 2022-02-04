В Нижнем Тагиле полицейские задержали 17-летнюю девушку за сбыт наркотиков

Сотрудники отдела полиции № 16 задержали 17-летнюю жительницу Кушвы, которая подозревается в сбыте наркотиков в крупном размере. За это ей грозит до 20 лет лишения свободы, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Полицейские долго время вели за девушкой наблюдение. В один день её удалось задержать с поличным в районе частного сектора по улице 2-я Декабрьская. В ходе досмотра, оперативники нашли в левом кармане её куртки свёрток с наркотическим веществом.

При обыске в арендованной квартире оперуполномоченные обнаружили весы, упаковочный материал и другие улики, доказывающие причастность девушки к сбыту наркотиков. Как рассказала полицейским подозреваемая, она на телефон получила сообщение от неизвестного человека. Ей предложили заработать, и в связи с тяжёлым материальным положением в семье, девушка согласилась.

Несовершеннолетней нужно было размещать «тайники-закладки» в Кушве и Нижнем Тагиле. Тогда девушка обратилась к приятелю, который помог ей арендовать жильё в незнакомом городе.

Позже от «работодателя» девушке поступило новое предложение, незнакомец предложил ей самостоятельно фасовать наркотики, за что она будет получать ещё больше денег. Девушка согласилась на такие условия: она самостоятельно купила необходимые атрибуты для фасовки, но довести до конца задуманное не смогла, поскольку была задержана.

В полиции отметили, что ранее несовершеннолетняя к уголовной ответственности не привлекалась, на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «г.» ч.4 статьи 228.1 УК РФ (покушении на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.