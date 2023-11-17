В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают личность женщины, подозреваемой в краже сотового телефона

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность женщины, которая вечером 1 ноября 2023 года, находясь в магазине «Пятёрочка» на улице Черных, 46а, похитила сотовый телефон Huawei, оставленный на кассе сотрудницей торговой точки. Обнаружив пропажу, хозяйка телефона обратилась за помощью в правоохранительные органы. По данному факту в отделе полиции № 16 было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Подозреваемую удалось вычислить по камерам наблюдения. Просьба ко всем, кто узнал эту женщину, обратиться в дежурную часть ОП № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 или на линию 02.