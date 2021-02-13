В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают вора-рецидивиста

Сотрудники полиции объявили в розыск 36-летнего Алексея Морякина, который подозревается в краже. Мужчина может находиться в Екатеринбурге или близлежащих населённых пунктах Свердловской области.

Как сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское», в конце прошлого года Морякин распивал спиртное вместе с новой знакомой у неё дома. После того как женщина уснула, мужчина скрылся, прихватив её планшет. В полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

«В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде, после чего подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия и суда», — рассказали в ведомстве, добавив, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Морякина, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-69-32 или 102 с любого оператора сотовой связи.