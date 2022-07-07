В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают мужчину, расплатившегося чужой картой (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сотрудники отдела полиции № 17 разыскивают мужчину, который воспользовался потерянной банковской картой. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», 24 июня 63-летний тагильчанин потерял свою банковскую карту в районе улицы Ильича. После обнаружения пропажи, он обратился за выпиской в банк. Там ему сообщили о списании со счёта более 7 тысяч рублей.

Оказалось, что карту нашёл неизвестный мужчина. Он оплатил 12 покупок в двух сетевых магазинах Дзержинского района. После проверки записей с камер видеонаблюдения полицейским удалось установить предполагаемого похитителя. На вид мужчине 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, имеет которую стрижку, был одет в чёрную куртку и с капюшоном и белым подкладом.

На данный момент полицейские устанавливают личность подозреваемого и просят всех, кому знаком мужчина на видео, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону: 8 (3435) 97-68-02 или по телефону 102.