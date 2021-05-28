В Нижнем Тагиле полицейские раскрыли кражу мусорных баков

В Нижнем Тагиле передали в суд уголовное дело против двух жителей, похитивших мусорные контейнеры. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ИА «Все новости».

По данным Пригородной прокуратуры, двое 30-летних неработающих мужчин решили заработать, похитив контейнеры для сбора отходов. В середине мая они договорились с водителем грузовой «Газели» и приехали на одну из площадок в селе Николо-Павловское. С территории они украли 8 контейнеров. Ущерб сельской администрации превысил 40 тысяч рублей.

Полицейские раскрыли кражу по камерам наружного наблюдения. Сыщики за сутки установили место сбыта краденого, водителя автомобиля и подозреваемых. Имущество вернули властям Николо-Павловского. Уголовное дело о краже группой лиц с обвинительным заключением рассмотрит Пригородный суд.