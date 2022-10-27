В Нижнем Тагиле полицейские прикрыли нелегальный бизнес по продаже дизельного топлива 

В Нижнем Тагиле полицейские выявили нелегальную точку продажи дизельного топлива на Восточном шоссе. Организатором подпольного бизнеса оказался 51-летний местный житель. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», мужчина продавал топливо вне установленных точек торговли и не имел никаких документов, подтверждающих легальность бизнеса. Регистрация в налоговой у него также отсутствовала.

Полицейские конфисковали более тысячи литров дизельного топлива. В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (незаконная предпринимательская деятельность), по которому предусмотрен штраф в размере от 500 до 2000 рублей.