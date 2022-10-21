В Нижнем Тагиле полицейские по горячим следам задержали рецидивиста, ограбившего 88-летнюю пенсионерку

В Нижнем Тагиле на улице Садовой произошло ограбление 88-летней местной жительницы. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 36-летний рецидивист с девятью судимостями.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», накануне в полицию обратились соседи пенсионерки, которые обнаружили бабушку в подъезде в стрессовом состоянии.

Выяснилось, что ограбление произошло у дома, где живёт пенсионерка. Злоумышленник поджидал её и напал, пока женщина поднималась на крыльцо. Мужчина затолкал пенсионерку в подъезд, а затем натянул на глаза шапку и закрыл рот ладонью. Из сумочки потерпевшей он забрал ключи от квартиры, телефон и тысячу рублей, после чего сбежал.

На месте преступления полицейские нашли пакет с книгой, которые преступник забыл на лавочке у дома, где поджидал жертву. Оперативникам удалось снять с книги отпечатки пальцев и пробить их по базам данных. Они принадлежали 36-летнему тагильчанину, который в июне 2022 года вышел из мест лишения свободы. Ранее мужчина уже девять раз был осуждён за кражи и разбои.

На следующее утро подозреваемого задержали по месту жительства на улице Грибоедова. При нём были обнаружены и похищенные вещи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж, совершённый с применением насилия), ему грозит до семи лет лишения свободы. В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что злоумышленник также причастен к другой краже, совершённой в сентябре на улице Победы.