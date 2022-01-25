В Нижнем Тагиле полицейские обнаружили склад с палёным алкоголем и сигаретами

В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело против 55-летнего жителя Закавказья, который торговал палёным алкоголем и сигаретами. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, мужчина занимался оптово-розничной продажей продуктов питания. В ходе проверки правоохранители обнаружили на складе коробки с немаркированной алкогольной продукцией и табачные изделия. В двух грузовых фургонах, припаркованных около склада, также нашли сигареты и алкоголь — всё без акцизных марок.

Всего сотрудники полиции изъяли около 3300 бутылок водки, почти 3500 бутылок коньяка, а также почти 55 000 пузырьков по 100 мл косметического средства по уходу за кожей лица, в состав которого входит спирт крепостью 75%, и более 30 000 пачек табачной продукции. Стоимость изъятой продукции составила более 2 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.