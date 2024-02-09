В Нижнем Тагиле полицейские накрыли наркопритон в квартире дома на Черноисточинском шоссе. В ходе операции задержали 29-летнего хозяина квартиры.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России “Нижнетагильское” задержали в подъезде, где живёт подозреваемый, двух мужчин, которые при виде оперативников сбросили по свёртку с наркотическим веществом. На выходе из квартиры задержали и самого хозяина жилища, который так же, как и его гости, скинул небольшой полимерный свёрток», — рассказали в ведомстве.

Согласно исследованиям, содержимым всех свёртков было наркотическое вещество мефедрон. При осмотре квартиры полицейские обнаружили на кухонном стеклянном столе аналогичный наркотик россыпью, рядом лежала свёрнутая в трубочку купюра.

В отношении всех граждан следствием возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения наркотических средств. Дополнительно установлено, что хозяин квартиры сбыл гостям наркотический порошок, за что в отношении него возбудили ещё одно уголовное дело. Также установлено, что житель ГГМ с ноября 2023 года до момента задержания предоставлял свою квартиру для потребления наркотических средств.

Сотрудники полиции изъяли предметы для изготовления и употребления наркотиков со следами остатков мефедрона. В настоящее время подозреваемый мужчина находится под домашним арестом.