В Нижнем Тагиле полицейские изъяли в ресторанах «Огни Востока» и «Кавказская пленница» около 400 литров контрафактного алкоголя (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле полицейские вместе с координатором проекта «Народный контроль», членом Общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» Ильёй Силяевым проверили жалобы горожан на несанкционированную торговлю алкоголем и табачными изделиями. В общей сложности правоохранители изъяли в ресторанах города, которые не имели лицензию на продажу алкоголя, около 400 литров спиртного. В табачных павильонах было конфисковано 802 пачки сигарет.

В ресторане «Огни Востока» на улице Садовой, 3 оперативники сделали контрольную закупку алкоголя. После чего изъяли 385 литров спиртосодержащей продукции. В ресторане «Кавказская пленница» силовики конфисковали 8 литров алкоголя.

В павильонах «Табакерка» по адресу Уральский проспект, 40а и «Табак» на Верхней Черепанова, 62 и Горького, 3а сотрудники полиции изъяли 802 пачки контрафактных сигарет.