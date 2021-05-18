В Нижнем Тагиле полицейские изъяли 27 тысяч пачек нелегальных сигарет

В ходе спецоперации полицейские МУ МВД России «Нижнетагильское» изъяли 27 тысяч пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Стоимость изъятой продукции оценили в 3 млн рублей. Контрафакт продавали на одном из оптовых рынков Нижнего Тагила, передаёт пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Продавал нелегальную продукцию 43-летний предприниматель из Кушвы. В его грузовике провоохранители обнаружили 23 коробки с немаркированными сигаретами и табачными изделиями с поддельными акцизными марками. При этом часть продукции перевозилась среди упаковок с продуктами и хозяйственными товарами в коробках из-под печенья. В доме бизнесмена изъяли ещё 36 коробок с контрафактным табаком.

Сотрудники полиции установили, что в собственности мужчины находятся два продуктовых магазина, куда он лично доставляет продукты и товары первой необходимости. Через эти же магазины реализовывались нелегальные сигареты. Помимо этого, контрафакт он продавал на территории одного из оптовых рынков в Нижнем Тагиле.

Дознавателем отдела полиции № 16 возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством).