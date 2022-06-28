В Нижнем Тагиле полицейские изъяли 220 литров нелегально продающегося алкоголя 

В Нижнем Тагиле представители Общественного совета при полиции совместно с сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции во время рейда изъяли в магазинах, не имеющих лицензии на торговлю алкоголем, 220 литров спиртосодержащей продукции.

Как сообщает официальный паблик Общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское» во «ВКонтакте», полицейские в четырёх торговых точках провели контрольные закупки. Факт реализации алкогольной продукции без документов — лицензии и товарно-транспортных накладных — подтвердился во всех случаях.

Так, 104 литра пива изъяли в одном из павильонов «Центра оптовой торговли» на Фестивальной, 3. В магазине «Продукты» на Ильича, 31 обнаружили 81 литр алкогольной продукции. В продуктовом магазине на Гагарина, 5 полицейские конфисковали 28 литров пива с этикетками тагильского пивзавода. В торговой точке на Юности 3/2 — 7 литров спиртосодержащей продукции. Всю изъятую продукцию отправили на проверку.