В Нижнем Тагиле полицейские ищут велосипедиста, который сбил ребёнка, а потом ещё ударил его по голове

В Нижнем Тагиле полиция начала проверку по факту публикации в соцсетях информации об инциденте, в котором велосипедист сбил на тротуаре ребёнка, а после ударил его по голове. Происшествие случилось 22 ноября около 14:00 на ГГМ в районе школы № 90. Как рассказали подписчики паблика во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил», мужчина на велосипеде налетел на мальчика, которому на вид было лет 6-7. После того как ребёнок поднялся, велосипедист ударил его по голове, из-за чего мальчик вновь упал на тротуар и получил травмы.

Мама ребёнка была поблизости и, увидев произошедшее, попыталась догнать неизвестного хулигана, но попытка не увенчалась успехом: велосипедист поспешил покинуть место происшествия, при этом кричал вслед детям ругательства.

«Тротуары изначально сделаны для пешеходов! В чём виноват бедный малыш, я так и не поняла. Не поняла я, почему он после столкновения ещё со всей дури ударил ни в чём не повинного беззащитного ребёнка», — сообщает подписчица паблика.

Как уточнили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», сообщений по данному случаю в полицию не поступало.

«В настоящее время информация зарегистрирована, в отделе полиции № 16 организована проверка. Родителей пострадавшего мальчика, а также очевидцев инцидента просят обратиться в дежурную часть по телефону +7 (3435) 97-64-02», — пояснили в МВД.