В Нижнем Тагиле полицейские ищут мужчину, укравшего в магазине хоккейные перчатки (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, который днём 26 мая украл в магазине на улице Октябрьской Революции хоккейные перчатки. В правоохранительные органы обратился 22-летний владелец торговой точки и рассказал, что неизвестный просто взял товар с витрины и вышел. Грабителя зафиксировала камера видеонаблюдения в магазине, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Подозреваемый на вид старше 40 лет, среднего телосложения, невысокого роста. Был одет в тёмную куртку, футболку с надписью на груди, синие джинсы и тёмную обувь. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Просьба ко всем, кто узнал правонарушителя или владеет любой информацией о его местонахождении, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02.