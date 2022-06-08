В Нижнем Тагиле полицейские ищут мужчину, укравшего из магазина 4 детских конструктора на 20 тысяч рублей

Полицейские Нижнего Тагила ищут мужчину, подозреваемого в краже детских конструкторов. В полицию обратились сотрудники магазина «Детский мир» в ТЦ DEPO, по их словам, в конце апреля неизвестным были похищены 4 детских конструктора общей стоимостью около 20 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», полицейские подозревают молодого человека, которого несколько раз зафиксировала камера видеонаблюдения в торговом центре. Предполагаемому злоумышленнику на вид около 25 лет, среднего телосложения, рост 175–180 сантиметров. Был одет в куртку чёрного цвета с белой эмблемой, тёмные штаны и чёрные ботинки.

По факту кражи в отделе полиции № 16 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Просьба ко всем, кто узнал правонарушителя или владеет любой информацией о его местонахождении, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 или 102.