В Нижнем Тагиле полицейские и активисты «Народного контроля» изъяли большую партию контрафактного алкоголя и табака

Почти 26 тысяч пачек контрафактного табака и около двух тысяч литров нелегального алкоголя изъяли сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии совместно с активистами проекта «Народный контроль». Операция проходила вчера, 23 сентября, на Вые.

«Продавец подъехал на автомобиле и передал закупщику нелегальный табак, после чего был задержан сотрудниками полиции. В автомобиле продавца была обнаружена табачная и алкогольная продукция, а также пустая тара из-под спирта», — рассказал координатор проекта «Народный контроль» Илья Силяев.

Далее полицейские и активисты «Народного контроля» поехали вместе с задержанным на предполагаемые склады с продукцией. В двух гаражных боксах они обнаружили контрафактную водку, коньяк, виски, спирт, табак, а также пустые бутылки и крышки.

Помимо этого, в гараже активисты «Народного контроля» нашли пустую тару, подготовленную для розлива алкоголя. Проводится проверка.