В Нижнем Тагиле покупатель украл из магазина кассу после отказа обслужить его без маски

Полицией Нижнего Тагила задержан подозреваемый в ограблении магазина на Лебяжке. Инцидент произошёл вечером 14 января. Злоумышленник украл из торговой точки кассовый аппарат, общая сумма ущерба составила 7000 рублей.

Как позже выяснили тагильские сыщики, незадолго до кражи молодой человек пытался купить в магазине алкоголь, но продавец категорически отказалась его обслуживать без маски. Молодой человек ушёл, но спустя короткое время вернулся уже с целью грабежа. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения.

Оперативникам удалось вычислить и задержать нападавшего. Им оказался 26-летний житель Лебяжки, неоднократно судимый за грабежи и кражи. В ходе разбирательств молодой человек сознался в совершённом преступлении. Кассовый аппарат, по его словам, он выкинул в мусорный контейнер, но сказать в какой именно он не смог, потому что на тот момент был уже сильно пьян.

Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Также молодой человек проходит по другому делу за мошенничество в интернете. Полицейские продолжают проверять задержанного на причастность к другим преступлениям, совершённым на территории города.