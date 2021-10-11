​​​​​​​В Нижнем Тагиле покупатель обманул кассира магазина «Магнит» на 5000 рублей

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, который подозревается в обмане кассира магазина «Магнит» на 5000 рублей. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Инцидент произошёл 7 октября в магазине на Октябрьском проспекте, 2а. Как рассказала в паблике «Чёрный список Тагила» напарница пострадавшей, мужчина совершил покупку на 119 рублей и решил заплатить купюрой в 5000 рублей. Пока кассир пересчитывала деньги, злоумышленник отвлёк её разговорами и незаметно забрал обратно крупную купюру. Затем взял сдачу и ушёл. Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения.

По данному факту в полицию было подано заявление. Сотрудники уголовного розыска проводят проверку и устанавливают личность подозреваемого.